HaberlerGaleriŞubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı
Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı
Vergi indirimli araçların listesi Şubat ayında da değiştir. 1 milyon 4 bin 200 TL olan limit ÖT1 milyon 4 bin 200 TL olan limit muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükselmişti. Limit doğrultusunda ise araç listesi bir hayli genişledi. İşte listeye eklen tüm sıfır araç modelleri ve merak edilen fiyatları…
Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:39Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 20:39