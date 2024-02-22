Şubat ayı sonuna kadar sıfırı 361 bin TL’ye satışta! Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel daha bir çok model de büyük indirim fırsatı

ÖTV indirimli araç satın almak isteyenler için fırsat şubat ayına kadar devam ediyor. Mart ayı ile birlikte araç fiyat listelerini güncelleyen markaların bazı modelleri vergi muafiyetinden çıkarken bazı modeller ise listeye giriyor. Bilindiği üzere 1 Ocak 2024 itibari ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyet üst limiti, %58,46'lık bir artışla yeniden güncellenmiş ve 1 milyon 4 bin 200 TL olan limit 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükselmişti. İşte Şubat ayı zammı sonrası vergi indirimine giren araçların listesi ve fiyatları…

2024 ŞUBAT AYINDA VERGİSİZ (ÖTV MUAFİYETLİ) SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI