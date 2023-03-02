2023’te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları

Türkiye'de en fazla satılan otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), şubat ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Peki, 2023 yılında hangi otomobil ne kadar satıldı? İşte, en fazla satılan otombil modellerinin istesi...