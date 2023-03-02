02 Mart 2023, Perşembe
2023'te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları ve modelleri açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği , şubat ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu. Peki, hangi otomobilden kaç tane satıldı? İşte, rakamlar...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 17:23
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