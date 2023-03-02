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2023'te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları

Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları ve modelleri açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği , şubat ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu. Peki, hangi otomobilden kaç tane satıldı? İşte, rakamlar...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 17:23
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2023’te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları

Türkiye'de en fazla satılan otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), şubat ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Peki, 2023 yılında hangi otomobil ne kadar satıldı? İşte, en fazla satılan otombil modellerinin istesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023’te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları

LAMBORGHINI 1 adet satıldı

En çok satan modeli Huracan: 1 adet

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2023’te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları

ASTON MARTIN - 3 adet

En çok satan modeli DBX: 2 adet

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2023’te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları

BENTLEY 5 adet satıldı.

En çok satan modeli Bentayga: 2 adet

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2023’te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları

JAGUAR 5 adet satıldı

En çok satan modeli I-PACE: 4 adet