İŞKUR'dan 16-31 Mayıs'ta hastanelere beden işçisi, temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! En az 20.700 TL maaşla! İşte başvuru şartları
Sağlık sektöründe kariyer yapmayı hayal edenler için İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından müjdeli bir haber geldi. Türkiye genelindeki hastanelerde gerçekleştirilecek olan geniş çaplı personel alımı, sektördeki iş olanaklarını önemli ölçüde artırıyor. İŞKUR, güvenlik görevlilerinden temizlik personeline, sekreterlerden sağlık teknikerlerine kadar çok çeşitli pozisyonlar için binlerce yeni iş fırsatı sunacak. Bu alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sağlık alanındaki hizmet standartlarını yükseltmek amacı taşımaktadır.
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:25Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:25