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ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! KPSS yok! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

ASELSAN, KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Şirket, başvuru süreciyle ilgili ayrıntıları paylaşarak alım yapılacak pozisyonları ve başvuru şartlarını açıkladı. Başvurular, ASELSAN'ın resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. İşte yeni ASELSAN personel alım ilanları…

Giriş Tarihi: 18.05.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 13:27
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ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! KPSS yok! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

ASELSAN, Güdüm Kitleri Proje Mühendisi, Lazer Tasarım Mühendisi, Güdüm Kitleri Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi, Malzeme ve Güvenilirlik Mühendisi, Güvenilirlik Mühendisi, Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi, Sayısal Tasarım Mühendisi, Sayısal Donanım Tasarım Mühendisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı şartı olmaksızın, uzman adayları işe dahil etme amacında olan kurum, başvuruları online olarak kabul ediyor. Boş pozisyonları duyuran kurum, başvuru şartları ve süreci ile ilgili tüm detayları ilan etti. İşte 2024 ASELSAN personel alım ilanları kadrolar ve başvuru ekranı…

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ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! KPSS yok! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASELSAN personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kariyer sayfası aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar adresine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza alıma yapılacak kadrolar ve kadrolara ilişkin tüm detaylar listelenecektir.

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ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! KPSS yok! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

Akabinde hemen başvur ikonuna tıklayın. Daha öncesinde başvuru yapmadıysanız hesap oluştur kısmında kişisel bilgilerinizi doldurarak hesabınızı oluşturun ve başvuru şartlarını taşıdığınız ilana başvurunuzu tamamlayın.

ASELSAN HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

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ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! KPSS yok! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

GÜDÜM KİTLERİ PROJE MÜHENDİSİ

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi,

Projelerde planlama, analiz, değerlendirme, iş takibi ve raporlama konularında tecrübe sahibi,

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ASELSAN 8 farklı kadroda alım yapacak! KPSS yok! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

PMP eğitimlerini tamamlamış, tercihen PMP sertifikasına sahip,

ERP (tercihen SAP), proje portföy yönetimi araçları (tercihen Primavera P6), proje yönetim araçları (tercihen Jira) kullanma konusunda tecrübe sahibi,

Aşağıda verilen temel yetkinliklere sahip;

-İlişki kurabilme, koordinasyon sağlayabilme,

-İşi sonuçlandırabilme,

-Ekip çalışmasına yatkın olma ve ekip üyelerini motive edebilme,

-İş aktarabilme, yönlendirebilme,

-Analitik düşünebilme,

-Düşüncelerini akıcı şekilde açıklayabilme,