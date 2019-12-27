Zalim İstanbul’un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas’ın dizi aşkı gerçek oldu

Zalim İstanbul dizisinde iki sevgiliyi canlandıran İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas'ın aşkı gerçek oldu. Zalim İstanbul'da Civan Yılmaz ve Damla Karaçay karakterlerine hayat veren ikili Bakırköy'de bir mekanda samimi halde görüntülendi. Kafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşeye geçen ikili önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu. İşte Zalim İstanbul oyuncularının görüntüsü...