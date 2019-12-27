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Zalim İstanbul’un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas’ın dizi aşkı gerçek oldu

Zalim İstanbul dizisinde iki sevgiliyi canlandıran İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas'ın aşkı gerçek oldu. Zalim İstanbul'da Civan Yılmaz ve Damla Karaçay karakterlerine hayat veren ikili Bakırköy'de bir mekanda samimi halde görüntülendi. Kafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşeye geçen ikili önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu. İşte Zalim İstanbul oyuncularının görüntüsü...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:42
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Zalim İstanbul’un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas’ın dizi aşkı gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan ile dizideki sevgilisi Damla Karaçay rolündeki Simay Barlas, Bakırköy'de bir mekanda görüntülendi.

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Zalim İstanbul’un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas’ın dizi aşkı gerçek oldu

Kafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşe seçen Simay Barlas ile İdris Nebi Taşkan, önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu.

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Zalim İstanbul’un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas’ın dizi aşkı gerçek oldu

Samimi görüntüler sergileyen ikili, Magazinciler Birliği'nin objektifine yansıyan görüntüler ile yeni aşklarının sinyalini verdi.

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Zalim İstanbul’un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas’ın dizi aşkı gerçek oldu

Simay Barlas'ın, İdris Nebi Taşkan'ın omzuna kafasını koyduğu görüldü.

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Zalim İstanbul’un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas’ın dizi aşkı gerçek oldu

Mekandan birlikte ayrılan genç aşıklar, taksiye binerek uzaklaştı.