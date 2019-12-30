30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Zalim İstanbul oyuncusu Mine Tugay tekme pozuyla 2019'a "güle güle" dedi

Zalim İstanbul dizisinde Şehnaz karakterine hayat veren Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Magazin dünyasını peşinden sürükleyen Mine Tugay, tekme attığı bir fotoğrafı paylaşarak "güle güle 2019" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. İşte Zalim İstanbul'un başrol oyuncusu Mine Tugay'ın o çok konuşulan pozu.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 01:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 01:58
  • 1
  • 69
Zalim İstanbul oyuncusu Mine Tugay tekme pozuyla 2019'a güle güle dedi

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın tek pozu sosyal medyayı salladı. Zalim İstanbul dizisinde Şehnaz karakterine hayat veren Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Magazin dünyasını peşinden sürükleyen Mine Tugay, tekme attığı bir fotoğrafı paylaşarak "güle güle 2019" notunu düştü.

  • 2
  • 69
Zalim İstanbul oyuncusu Mine Tugay tekme pozuyla 2019'a güle güle dedi

Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. Adından söz ettiren Zalim İstanbul'un başrol oyuncusu Mine Tugay'ın özel hayatı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Ünlkü oyuncunun kaç yaşında olduğu internet dünyasında araştırıldı.

  • 3
  • 69
Zalim İstanbul oyuncusu Mine Tugay tekme pozuyla 2019'a güle güle dedi

Peki Mine Tugay kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

  • 4
  • 69
Zalim İstanbul oyuncusu Mine Tugay tekme pozuyla 2019'a güle güle dedi

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

  • 5
  • 69
Zalim İstanbul oyuncusu Mine Tugay tekme pozuyla 2019'a güle güle dedi

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949