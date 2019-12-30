Zalim İstanbul oyuncusu Mine Tugay tekme pozuyla 2019'a "güle güle" dedi

Zalim İstanbul dizisinde Şehnaz karakterine hayat veren Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Magazin dünyasını peşinden sürükleyen Mine Tugay, tekme attığı bir fotoğrafı paylaşarak "güle güle 2019" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. İşte Zalim İstanbul'un başrol oyuncusu Mine Tugay'ın o çok konuşulan pozu.