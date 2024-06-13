Hacı Sabancı'nın gayrimeşru evlat davası! Başını yakacak yazışmalar ortaya çıktı! Meğer evlilik arefesinde neler neler...

Fatma D., 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Sosyete ve iş dünyasını sarsan davayla ilgili gelişmelere ulaşıldı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile birliktelik yaşadığı iddiasına yer verildi. Fatma D., ünlü işadamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile beraber olmaya devam etmiş.

ahaber.com.tr Giriş: 13.06.2024 11:01 Güncelleme: 13.06.2024 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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