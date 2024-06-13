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Hacı Sabancı'nın gayrimeşru evlat davası! Başını yakacak yazışmalar ortaya çıktı! Meğer evlilik arefesinde neler neler...

Fatma D., 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Sosyete ve iş dünyasını sarsan davayla ilgili gelişmelere ulaşıldı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile birliktelik yaşadığı iddiasına yer verildi. Fatma D., ünlü işadamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile beraber olmaya devam etmiş.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 11:01 Güncelleme: 13.06.2024 11:03
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Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davası! Başını yakacak yazışmalar ortaya çıktı! Meğer evlilik arefesinde neler neler...

Hacı Sabancı'ya, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babası olduğu iddiasıyla dava açan Fatma D., mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü işadamıyla aralarında geçen yazışmaları delil olarak sundu. Yazışmalar, ikili arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor.

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Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davası! Başını yakacak yazışmalar ortaya çıktı! Meğer evlilik arefesinde neler neler...
Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı (37) ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten U. isminde 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden Fatma D. (42), Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı. Olay magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirildi. Gizlilik kararını davayı açan Fatma D.'nin talep ettiği öğrenildi.
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Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davası! Başını yakacak yazışmalar ortaya çıktı! Meğer evlilik arefesinde neler neler...

TEDBİR KARARI ÇIKARILDI

Talepte, 3 yaşındaki Uzay D.'nin zarar görmemesi için duruşmaların gizli yapılması isteğinde bulunuldu. İstanbul 16. Aile Mahkemesi de verdiği kararda, Fatma D.'nin avukatı aracılığıyla istediği gizlilik talebi doğrultusunda yargılama dosyasına ilişkin her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete ve internet kuruluşlarında yayınlanmasına tedbir getirdi.

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Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davası! Başını yakacak yazışmalar ortaya çıktı! Meğer evlilik arefesinde neler neler...
Mahkeme, duruşmaların da gizli yapılmasına hükmetti. Dava dosyasına, birbirleriyle Facebook üzerinden 2010 yılında tanışan Hacı Sabancı ve Fatma D.'nin ilişkilerinin hangi süre içerisinde sürdüğüyle ilgili önemli ayrıntıların da girdiği ortaya çıktı.
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Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davası! Başını yakacak yazışmalar ortaya çıktı! Meğer evlilik arefesinde neler neler...
Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı ile 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile birlikteliklerine devam etti.