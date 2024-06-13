Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle! Eski Beşiktaşlı Aslan oluyor

Yeni sezonda da şampiyon olarak hem 5'inci yıldızı takmak hem de rakipleriyle arasındaki farkı açmak isteyen Galatasaray, transferde sürpriz bir hamle peşinde... Hücum hattını güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-kırmızılılarda gündeme Beşiktaş forması giymiş Fransız bir yıldız geldi. Galatasaray'ın Kevin N'Koudou transferi için devreye girdiği iddia edildi.