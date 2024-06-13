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Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle! Eski Beşiktaşlı Aslan oluyor

Yeni sezonda da şampiyon olarak hem 5'inci yıldızı takmak hem de rakipleriyle arasındaki farkı açmak isteyen Galatasaray, transferde sürpriz bir hamle peşinde... Hücum hattını güçlendirmek için çalışma yürüten sarı-kırmızılılarda gündeme Beşiktaş forması giymiş Fransız bir yıldız geldi. Galatasaray'ın Kevin N'Koudou transferi için devreye girdiği iddia edildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 10:18 Güncelleme: 13.06.2024 10:19
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Galatasaray’dan transferde sürpriz hamle! Eski Beşiktaşlı Aslan oluyor

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray’dan transferde sürpriz hamle! Eski Beşiktaşlı Aslan oluyor

Sarı kırmızılılarda ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek.

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Galatasaray’dan transferde sürpriz hamle! Eski Beşiktaşlı Aslan oluyor

Sarı kırmızılılarda ilk hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek.

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Galatasaray’dan transferde sürpriz hamle! Eski Beşiktaşlı Aslan oluyor

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile bir transfer toplantısı gerçekleştirmişti.

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Galatasaray’dan transferde sürpriz hamle! Eski Beşiktaşlı Aslan oluyor

Bu toplantının ardından hedefteki futbolcular netleşti.