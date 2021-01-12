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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılmaz Erdoğan’la görüntülenen Damla Uğurtürk'ten aşk açıklaması Yılmaz Erdoğan’la görüntülenen Damla Uğurtürk'ten aşk açıklaması
Damla Uğurtürk ve Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenmiş ve panik halde birbirinden ayrılmıştı. 5 ay önce Beşiktaş'ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yapan ikilinin bir süredir aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Damla Uğurtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çıkan haberlere cevap verdi.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 08:59
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Damla Uğurtürk ve Yılmaz Erdoğan, aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendisinden 19 yaş büyük Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Damla Uğurtürk sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan sunucu, "Haberler doğru değil. Kamuoyunu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz, onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle... Sevgiler" diye yazdı.
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırlamıştı.
NE OLMUŞTU?
Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektife yansımıştı. Aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletmişti. Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı birbirinden hemen uzaklaşmıştı.