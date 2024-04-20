20 Nisan 2024, Cumartesi
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...
Hababam Sınıfı, Kapıcılar Kralı, Şabanoğlu Şaban, Kibar Feyzo ve daha birçok dizi ve filmlerle hafızalarımıza kazınan Kemal Sunal, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. 3 Temmuz 2000'de Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızının özellikle doğup büyüdüğü yer merak konusu oldu. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:26
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