Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

Oynadığı karakterler ile Türk sinema tarihine damga vuran Kemal İstanbul'un Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailenin en büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi bulunmaktadır. 1975 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın bu evlilikten Ali ve Ezo isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

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