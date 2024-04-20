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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

Hababam Sınıfı, Kapıcılar Kralı, Şabanoğlu Şaban, Kibar Feyzo ve daha birçok dizi ve filmlerle hafızalarımıza kazınan Kemal Sunal, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. 3 Temmuz 2000'de Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızının özellikle doğup büyüdüğü yer merak konusu oldu. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:26
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Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

Oynadığı rollerle herkesin kalbinde özel bir yer edinen usta oyuncu Kemal Sunal'ın hayatı merak konusu oluyor. Özellikle Hababam Sınıfı'ndaki unutulmaz karakteriyle hafızalara kazınan Sunal'ın filmleri, günümüzde bile büyük bir ilgiyle izleniyor.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın doğup büyüdüğü yer merak konusu oldu.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

Usta oyuncunun aslen nereli olduğunu duyanlar ise çok şaşırdı. 11 Kasım 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kemal Sunal aslen Malatyalıdır.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

Oynadığı karakterler ile Türk sinema tarihine damga vuran Kemal İstanbul'un Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailenin en büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi bulunmaktadır. 1975 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın bu evlilikten Ali ve Ezo isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

İşte diğer ünlülerin memleketleri...

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Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal bakın nereli nereliymiş! Öğrenince şaşıracaksınız! Doğup büyüdüğü yer...

Burak Özçivit – Gaziantep