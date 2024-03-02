02 Mart 2024, Cumartesi
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yıllar sonra açıkladı! 'Bebek itirafı' olayı yarattı! "Ünlü şarkıcı yüzünden..."
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, son açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosya medyada açıklamalarıyla gündeme gelen Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini duyurmuştu. Alkan, yıllar sonra bir itirafta bulunarak, takipçilerini şaşırttı! İşte Banu Alkan'dan bebek itirafı...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:04
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