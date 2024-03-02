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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yıllar sonra açıkladı! 'Bebek itirafı' olayı yarattı! "Ünlü şarkıcı yüzünden..."

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, son açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosya medyada açıklamalarıyla gündeme gelen Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini duyurmuştu. Alkan, yıllar sonra bir itirafta bulunarak, takipçilerini şaşırttı! İşte Banu Alkan'dan bebek itirafı...

Giriş Tarihi: 02.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:04
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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yıllar sonra açıkladı! ’Bebek itirafı’ olayı yarattı! Ünlü şarkıcı yüzünden...

Banu Alkan ve Safiye Soyman, Dünya Güzellerim Masada programında sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindi. 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan, son açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Yıllar sonra gelen itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yıllar sonra açıkladı! ’Bebek itirafı’ olayı yarattı! Ünlü şarkıcı yüzünden...

"Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?" sorusu üzerine Alkan, "Benimle hala uğraşanlar var" deyip şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden."

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yıllar sonra açıkladı! ’Bebek itirafı’ olayı yarattı! Ünlü şarkıcı yüzünden...

"KIZIM BEN BEBEK İSTİYORUM"

"Rahmetli annem yarım Türkçesi ile 'Kızım ben bebek istiyorum" derdi. Ben "Tamam anneciğim" dedim.

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yıllar sonra açıkladı! ’Bebek itirafı’ olayı yarattı! Ünlü şarkıcı yüzünden...

"O BEBEĞİN MUTLAKA GAZABINA UĞRAYACAKLARDIR"

Karar verdim derken birisi devreye girdi ve o bebeğim de olamadı. Ben Allah'a çok inanırım. O bebeğin mutlaka gazabına uğrayacaklardır. Adalete çok inanırım."

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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yıllar sonra açıkladı! ’Bebek itirafı’ olayı yarattı! Ünlü şarkıcı yüzünden...

Banu Alkan, iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile birlikte yaşadığı muhteşem evinin kapılarını Evrim Akın'a açmıştı.