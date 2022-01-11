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Yeşilçam unutulmazı Garip filmindeki Fatoş Ece Alton son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan Garip filminin küçük yıldızı Fatoş yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın her filmi ayrı eğlence ile izlenirken, Garip filmi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Filmde Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 15:36
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Yeşilçam unutulmazı Garip filmindeki Fatoş Ece Alton son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal filmlerinden bir tanesi olarak öne çıkan Garip filmi yine sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam unutulmazı Garip filmindeki Fatoş Ece Alton son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş'un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

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Yeşilçam unutulmazı Garip filmindeki Fatoş Ece Alton son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da çekilen filmde Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur.

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Yeşilçam unutulmazı Garip filmindeki Fatoş Ece Alton son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Film, konu olarak Charlie Chaplin'in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

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Yeşilçam unutulmazı Garip filmindeki Fatoş Ece Alton son haliyle şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıktı

GARİP OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul