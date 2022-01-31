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Haberler Galeri Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...

Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle bu sezona damgasını vuran Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme oturdu. Rol arkadaşı Pınar Deniz'le yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Urgancıoğlu'nun kameralardan uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 12:43
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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...

Aşk 101'in ardından Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...

Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan yakışıklı oyuncunun herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...

Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...

Urgancıoğlu'nun uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Oymak; Kiralık Aşk ve Söz gibi sevilen yapımlarda kamera karşısına geçti.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...

Sosyal medyada epey aktif olan Oymak, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.