31 Ocak 2022, Pazartesi
Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı! Yıllardır birlikteler! O da oyuncu...
Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle bu sezona damgasını vuran Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme oturdu. Rol arkadaşı Pınar Deniz'le yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Urgancıoğlu'nun kameralardan uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 12:43
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