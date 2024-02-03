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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...

Kaan Urgancıoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık merak konusu olmaya devam ediyor. Pınar Deniz ile hem Aşk 101 hem de Yargı dizilerindeki partnerliğiyle gündemi meşgul eden Urgancıoğlu'nun, benzerliğiyle herkesi şaşırtan erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı! Can Urgancıoğlu meğer abisi Kaan ile birlikte aynı dizide oynamış! İşte yakışıklı oyuncunun merak edilen kardeşi...

Giriş Tarihi: 03.02.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 16:43
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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri olan Kaan Urgancıoğlu, Yargı ve Aşk101 gibi başarılı projelerle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Bu başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Urgancıoğlu'nun hayatını araştıranlar ise kendisi gibi oyuncu kardeşini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun merak edilen kardeşi...

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...

Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Çift mutlu evliliklerini Ardıç adını verdiği oğullarıyla taçlandırdı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, hem özel hayatı hem de başarılı kariyeri ile milyonların dikkatini çekiyor. Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanan Urgancıoğlu, Aşk 101 ve Yargı dizilerindeki partneri Pınar Deniz ile sergilediği uyumlu performansı ve etkileyici oyunculuğuyla övgü topluyor.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Kaan Urgancıoğlu'nun, kardeşi Can Urgancıoğlu ile birlikte pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Abisine oldukça benzeyen ve oyunculuk alanında ilerleyen Can, abisi ile birlikte 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...

İşte Kaan Urgancıoğlu'nun ve ünlü isimlerinde kardeşleri...