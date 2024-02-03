Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...

Kaan Urgancıoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık merak konusu olmaya devam ediyor. Pınar Deniz ile hem Aşk 101 hem de Yargı dizilerindeki partnerliğiyle gündemi meşgul eden Urgancıoğlu'nun, benzerliğiyle herkesi şaşırtan erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı! Can Urgancıoğlu meğer abisi Kaan ile birlikte aynı dizide oynamış! İşte yakışıklı oyuncunun merak edilen kardeşi...