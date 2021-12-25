Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nu gören tanıyamadı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Yargı'da canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Rol arkadaşı Pınar Deniz ile aralarındaki uyumla da dikkat çekti. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncu, ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi. Kaan Urgancıoğlu'nu gören tanıyamadı.