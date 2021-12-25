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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nu gören tanıyamadı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Yargı'da canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Rol arkadaşı Pınar Deniz ile aralarındaki uyumla da dikkat çekti. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan yakışıklı oyuncu, ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi. Kaan Urgancıoğlu'nu gören tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 17:17
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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nu gören tanıyamadı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu ortaya çıkan fotoğrafıyla şaşkına çevirdi. Bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan yakışıklı oyuncu, rol arkadaşı Pınar Deniz ile uyumlarıyla da izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nu gören tanıyamadı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Özel hayatıyla mercek altına alınan yakışıklı oyuncunun yıllar önceki fotoğraflarını gören tanıyamadı.

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nu gören tanıyamadı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

İşte Kaan Urgancıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin şaşkına çeviren değişimleri…

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nu gören tanıyamadı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Çağatay Ulusoy

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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nu gören tanıyamadı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Çağatay Ulusoy