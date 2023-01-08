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Haberler Galeri Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, her hafta pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizinin yayın akışında olmaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yargı'nın 50.bölümünü araştıran izleyiciler, Yargı bu akşam var mı, yok mu yeni bölüm ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, dizinin yeni bölüm tarihi!

Giriş Tarihi: 08.01.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 15:21
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Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizi Yargı, pazar günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yayın akışında olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölüm tarihini araştıran izleyiciler, Yargı bu akşam var mı, yok mu? sorusunu sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

8 Ocak Kanal D yayın akışında Yargı dizisinin yayınlandığı saatte Belalı Tanık yapımı yer alıyor. Yargı'nın bu hafta yeni bölümü ekranlarda yer almayacak. Yargı'nın yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda kaldığı yerden devam edecek.

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Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Dizinin yeni bölümü 15 Ocak 2023 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

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Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

8 OCAK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda İle Omuz Omuza
14.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
16.00 O Kız
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Belalı Tanık
22.30 Belalı Tanık

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Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

PINAR DENİZ'DEN PAYLAŞIM!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz sosyal medya hesabından "Ne demek bugün günlerden Yargı değil" yazdı. Bu açıklamalar doğrultusun Yargı, bu akşam yayınlanmayacak.