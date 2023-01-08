Yargı 50. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Yargı dizisi var mı, yok mu? 8 OCAK TV YAYIN AKIŞI!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, her hafta pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizinin yayın akışında olmaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yargı'nın 50.bölümünü araştıran izleyiciler, Yargı bu akşam var mı, yok mu yeni bölüm ne zaman? sorusunu sorguluyor. İşte, dizinin yeni bölüm tarihi!