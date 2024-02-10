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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler şaşkına döndü! Resmen abla-kardeş gibiler! Aralarındaki yaş farkı meğer...

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler şaşkına döndü! Resmen abla-kardeş gibiler! Aralarındaki yaş farkı meğer...

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Anne kızın benzerliğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya takipçileri abla-kardeş gibisiniz yorumlarında bulundu. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 09:29
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler şaşkına döndü! Resmen abla-kardeş gibiler! Aralarındaki yaş farkı meğer...

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde adını sıkça duyurduğu Yalı Çapkını dizisiyle gündemdeki yerini koruyor. Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı bu dizide Seyran karakteriyle izleyicileri kendine hayran bırakıyor

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler şaşkına döndü! Resmen abla-kardeş gibiler! Aralarındaki yaş farkı meğer...

İstanbul'da 2 Aralık 1997 yılında dünyaya gelen genç yetenek, henüz küçük yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katılarak adından söz ettirmeyi başardı. Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönettiği "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ve Füsun Erbulak gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol aldı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler şaşkına döndü! Resmen abla-kardeş gibiler! Aralarındaki yaş farkı meğer...

Ayrıca 2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde de önemli bir rol üstlendi. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ise Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşiray ve diğer birçok ünlü oyuncuyla birlikte Ece Çamkıran karakterini canlandırdı. Afra Saraçoğlu, başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler şaşkına döndü! Resmen abla-kardeş gibiler! Aralarındaki yaş farkı meğer...

Afra Saraçoğlu ve annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler şaşkına döndü! Resmen abla-kardeş gibiler! Aralarındaki yaş farkı meğer...

Saraçoğlu'nun annesini gören sosyal medya takipçileri ise "Güzelliğini nereden aldığı belli oldu" diyor.