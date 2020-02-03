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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkındaki gerçekle şok etti!

Vuslat dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle gönüllere taht kuran Devrim Özkan, başarılı performansıyla kendisine hayran bıraktı. Vuslat dizisi 44. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken Devrim Özkan da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Devrim Özkaya'nın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 16:47
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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkındaki gerçekle şok etti!

Vuslat dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle gönüllere taht kuran Devrim Özkan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Devrim Özkan ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkındaki gerçekle şok etti!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

5 Kasım 1987

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkındaki gerçekle şok etti!

ONUR TUNA

2 Temmuz 1985

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkındaki gerçekle şok etti!

TOLGA SARITAŞ

30 Mayıs 1991

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Vuslat’ın Feride’si Devrim Özkan hakkındaki gerçekle şok etti!

TİMUÇİN ESEN

14 Ağustos 1973