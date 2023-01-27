Usta sanatçı Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

İsveç düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırısı sonrası Hollanda'da çirkin saldırılara bir yenisini eklendi. Yapılan ırkçı saldırıya ve İslam düşmanlığına sessiz kalmayan Selda Bağcan tepki gösterdi. Sabah yazarı Tuba Kalçık'a konuşan ve bu olaylara hem çok üzüldüğünü hem de şaşırdığını söyleyen Bağcan, "Bu olay affedilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını dilerim" dedi. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...