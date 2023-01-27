27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Usta sanatçı Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

Usta sanatçı Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

İsveç düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırısı sonrası Hollanda'da çirkin saldırılara bir yenisini eklendi. Yapılan ırkçı saldırıya ve İslam düşmanlığına sessiz kalmayan Selda Bağcan tepki gösterdi. Sabah yazarı Tuba Kalçık'a konuşan ve bu olaylara hem çok üzüldüğünü hem de şaşırdığını söyleyen Bağcan, "Bu olay affedilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını dilerim" dedi. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:48
  • 1
  • 12
Usta sanatçı Selda Bağcan’dan Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

Artık iyice zıvanadan çıktılar desek yeridir... Bu nasıl bir zihniyetse, insanların gözüne soka soka öyle eylemler yapıyorlar ki, dehşete düşmemek imkansız. Dünyada 2 milyarı aşkın insanın inandığı kitaba el uzatmak; tam bir zavallılıktır, provokatörlüktür.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Usta sanatçı Selda Bağcan’dan Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

Önce İsveç'te, şimdi de Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakma skandalı yaşandı. Kendini medeni olarak lanse eden ve bununla övünen Avrupa, kendi dışındakileri de barbar olarak nitelendiriyor. Ama kimmiş barbar, dünya görüyor işte.

  • 3
  • 12
Usta sanatçı Selda Bağcan’dan Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

Tarihten bugüne birçok vahşete de skandala da imza attı kendini 'medeni' olarak tanıtan Avrupa... Nereden başlasam bilemedim... Medeniyet getiriyoruz diyerek ülkeleri bölüp, parçalamalarından mı yoksa soykırım dolu tarihlerinden mi... Terör örgütlerine kucak açarak demokrasi kisvesi altında sahip çıkmalarından mı, cinayet işleyip kaçanlara vatandaşlık vermelerinden mi?

  • 4
  • 12
Usta sanatçı Selda Bağcan’dan Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

Yoksa kendi ülkelerinde yapılsa kıyamet kopacak terör eylemlerini yapanlara sempati beslemelerinden mi?.. Mültecilere karşı nasıl muamele yaptıklarına tüm dünya şahit oldu. Her biri ayrı rezillik, ayrı bir skandal say say bitmez...

  • 5
  • 12
Usta sanatçı Selda Bağcan’dan Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki: Bu olay affedilemez

Yani anlayacağınız Avrupa, kendilerine demokrat, kendi aralarında medeni... Onlardan değilsen vay haline...