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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!
Ünlü oyuncuya hapis cezası! ATV'nin yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran dizisi Yahşi Cazibe'de "Barış" karakterinin oynayan Gökçe Özyol, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncunun hapis cezasını paraya çevirdi ancak yıllar önce eski eşini darp ettiği için ertelenen cezasını fark edince onayarak 1 yıl hapis cezası verdi.
Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:29
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