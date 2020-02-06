Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!

GÖKÇE ÖZYOL KİMDİR?

Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 yılında dünyaya geldi. Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı ve Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle ünlendi. Alemin Kıralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu, Ali Ayşe'yi Seviyor dizisinde de Bekir karakterini canlandırdı. Gökçe Özyol son olarak Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in rol aldığı No:309 dizisinde oynadı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç'la evlenmiştir. Ancak çift 2013 yılında boşandı.