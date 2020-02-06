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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!

Ünlü oyuncuya hapis cezası! ATV'nin yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran dizisi Yahşi Cazibe'de "Barış" karakterinin oynayan Gökçe Özyol, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncunun hapis cezasını paraya çevirdi ancak yıllar önce eski eşini darp ettiği için ertelenen cezasını fark edince onayarak 1 yıl hapis cezası verdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:29
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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!

Yahşi Cazibe ve No 309 gibi başarılı dizilerde rol alan ünlü oyuncu Gökçe Özyol, İstanbul Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Fakat daha önce eski eşini darp ettiği ortaya çıkan oyuncu hapis cezasına çarptırıldı.

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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!

ERTELENEN SUÇU ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; oyuncu, 2013 yılında eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince mahkemelik oldu. Oyuncu, o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!

Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi.

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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!

Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol, 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

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Ünlü oyuncu Gökçe Özyol’a hapis cezası!

GÖKÇE ÖZYOL KİMDİR?

Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 yılında dünyaya geldi. Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı ve Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle ünlendi. Alemin Kıralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu, Ali Ayşe'yi Seviyor dizisinde de Bekir karakterini canlandırdı. Gökçe Özyol son olarak Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in rol aldığı No:309 dizisinde oynadı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç'la evlenmiştir. Ancak çift 2013 yılında boşandı.