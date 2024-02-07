07 Şubat 2024, Çarşamba
Türkiye 74 yaşındaki Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol'dan yardım istedi | 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün 74 yaşındaki Osman Akay'ın hikayesi damga vurdu. Osman Akay, kızı Ayşe Yazıcı ile programa katıldı. Kızı Ayşe Yazıcı, babası Osman Akay'a beraber hayat kurabileceği bir eş adayı aradı. Osman Akay'ın karşısına kızının vesilesiyle ise 47 yaşındaki Necla Dal çıktı. İkili 4 ay yapılan nişanın ardından evlilik sürecine girdi. 74 yaşındaki Osman Akay, kendisinden 27 yaş küçük karısı Necla Dal Akay tarafından kandırıldığını iddia etti. Osman Amca, "Karım altınları alıp evden kaçtı." dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 01:49
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