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Haberler Galeri Türkiye 74 yaşındaki Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol'dan yardım istedi | 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

Türkiye 74 yaşındaki Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol'dan yardım istedi | 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün 74 yaşındaki Osman Akay'ın hikayesi damga vurdu. Osman Akay, kızı Ayşe Yazıcı ile programa katıldı. Kızı Ayşe Yazıcı, babası Osman Akay'a beraber hayat kurabileceği bir eş adayı aradı. Osman Akay'ın karşısına kızının vesilesiyle ise 47 yaşındaki Necla Dal çıktı. İkili 4 ay yapılan nişanın ardından evlilik sürecine girdi. 74 yaşındaki Osman Akay, kendisinden 27 yaş küçük karısı Necla Dal Akay tarafından kandırıldığını iddia etti. Osman Amca, "Karım altınları alıp evden kaçtı." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 01:49
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Türkiye 74 yaşında Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol’dan yardım istedi 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 12
Türkiye 74 yaşında Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol’dan yardım istedi 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

Programa katılan 74 yaşında Osman Akay'ın hikayesi damga vurdu.

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  • 12
Türkiye 74 yaşında Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol’dan yardım istedi 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

Osman Akay, kızı Ayşe Yazıcı ile programa katıldı. Kızı Ayşe Yazıcı, babası Osman Akay'a beraber hayat kurabileceği bir eş adayı aradı. Osman Akay'ın karşısına kızının vesilesiyle ise 47 yaşındaki Necla Dal çıktı.

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  • 12
Türkiye 74 yaşında Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol’dan yardım istedi 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

Yapılan nişanın ardından ikili, evlilik sürecine girdi. 74 yaşındaki Osman Akay, kendisinden 27 yaş küçük karısı Necla Dal Akay tarafından kandırıldığını iddia etti. Osman Amca, "Karım altınları alıp evden kaçtı." dedi.

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Türkiye 74 yaşında Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol’dan yardım istedi 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

Konu hakkında konuşan kızı Ayşe Yazıcı, "Babam 40 yaşında abimi kaybetti. Ardından da annemi kaybetti. Onun boşluğu içerisinde tek başına yalnız yaşıyordu. Sürekli yalnızlığın ne olduğunu söylüyordu. "Siz benim ne çektiğimiz bilmiyorsunuz?" "Evlenmek istiyorum" diyordu. Bazı insanlar "neden bu yaşta evlilik düşünebilir" diyor. Her şey sadece insanların düşündüğü gibi değil.