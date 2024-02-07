Türkiye 74 yaşındaki Osman amcayı konuşuyor! Evlendi hayatının hatasını yaptı: Esra Erol'dan yardım istedi | 27 yaş küçük karısı altınları alıp kaçtı

Konu hakkında konuşan kızı Ayşe Yazıcı, "Babam 40 yaşında abimi kaybetti. Ardından da annemi kaybetti. Onun boşluğu içerisinde tek başına yalnız yaşıyordu. Sürekli yalnızlığın ne olduğunu söylüyordu. "Siz benim ne çektiğimiz bilmiyorsunuz?" "Evlenmek istiyorum" diyordu. Bazı insanlar "neden bu yaşta evlilik düşünebilir" diyor. Her şey sadece insanların düşündüğü gibi değil.