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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı

Sefirin Kızı dizisine dahil olmasıyla yeniden adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, yaşanan olay sonrası harekete geçti. Paris'te bir evi bulunan oyuncu, mahallesinde yaşanan hırsızlık olaylarından korktu. Evindeki güvenlik önlemlerini arttıran güzel oyuncu, kilidini daha güvenli bir sistemle değiştirdi.

Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 10:47
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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün, son hamlesiyle yine adından söz ettirdi.

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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı

Hürriyet'in haberine göre; 2019 yılında Paris'in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar verdi.

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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı

Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes aldı.

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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı

Paris'i çok seven güzel oyuncu, 2011 yılında ikiz kızlarının babası Onur Saylak'la orada evlenmişti.

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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı

Sık sık Paris'e giden ve uzun süre kalan Büyüküstün, sonunda şehirden ev alarak hayalini gerçekleştirmişti.