Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
Sefirin Kızı dizisine dahil olmasıyla yeniden adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, yaşanan olay sonrası harekete geçti. Paris'te bir evi bulunan oyuncu, mahallesinde yaşanan hırsızlık olaylarından korktu. Evindeki güvenlik önlemlerini arttıran güzel oyuncu, kilidini daha güvenli bir sistemle değiştirdi.
Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:47Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 10:47
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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı
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Tuba Büyüküstün’ü korkutan olay! Güvenlik önlemi aldı