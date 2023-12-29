29 Aralık 2023, Cuma
TOKİ son dakika duyurdu! Ayda 4.732 TL taksitle 2+1 daire alabilirsiniz! Satış fiyatı 1.135.776 TL'den...
TOKİ'den ev almak isteyenlere müjde! Başvurular o ilimizde başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Yeni duyuru ile birlikte başvuru ve kura tarihi belli oldu. 2+1 dairelerin en düşük aylık taksitleri 4.732 TL'den başlıyor. Peki, TOKİ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte satışa çıkacak olan daire fiyatları...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 10:04
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