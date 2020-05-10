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Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor 91. bölümüyle 9 Mayıs'ta ekranlara geldi. Survivor'ın bu bölümünde ortalık fena karıştı. Dokunulmazlık ve erzak oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde ilk eleme adayın belirlediler. Eleme adayının belirlenmesinin ardından çıkan tartışma ve gerginlik şoke etkisi yarattı. Evrim'in Berkan hakkında söylediği sözler herkesi şaşırttı. Peki, 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu? Kimin ismi potaya çıktı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:24Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:37