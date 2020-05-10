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Haberler Galeri Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 91. bölümüyle 9 Mayıs'ta ekranlara geldi. Survivor'ın bu bölümünde ortalık fena karıştı. Dokunulmazlık ve erzak oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde ilk eleme adayın belirlediler. Eleme adayının belirlenmesinin ardından çıkan tartışma ve gerginlik şoke etkisi yarattı. Evrim'in Berkan hakkında söylediği sözler herkesi şaşırttı. Peki, 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu? Kimin ismi potaya çıktı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:37
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Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

9 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'nin 71. bölümünde dokunulmazlık ve erzak oyunu oynandı. Kaybeden takımın ada konseyinde eleme adayı çıkarması gerekiyordu. Oyun sonrası kaybeden Gönüllüler takımı oylama sonrası ilk eleme adayını belirlediler. Ada konseyinde en dikkat çeken anlardan biri de Evrim ile Berkan arasında çıkan tartışmaydı. Berkan'ın sözlerine Evrim ve Yasin'den tepki geldi. Peki, 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kimin ismi potaya girdi? İşte cevaplar...

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Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK VE ERZAK OYUNU

Survivo 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler takımı erzak ve dokunulmazlık oyunu için toplandı. Oyunu kazanan takım Ünlüler oldu. Ünlüler takımı, haftalık erzak paketini ve ilk dokunulmazlığı kazanmış oldu. Son oyunda Aycan ile Evrim karşı karşıya geldi ve Aycan'ın galibiyetiyle oyun 10-8 bitti.

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Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

9 MAYIS SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde toplandı. Halk oylamasının tamamlanmasının ardından Gönüllüler takımı eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. En çok oyu alan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.

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Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

YASİN OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

Dokunulmazlık oyunu esnasında oyunu kaybedince Evrim'e bağıran Yasin oyundan atıldı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, Yasin ve Evrim'e söz verdikten sonra Yasin'i bir kez daha uyardığını açıkladı.

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Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

EVRİM-BERKAN ARASINDA GERGİN ANLAR

Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Berkan oldu. Berkan'ın 'İsmimin çıkmasını beklemiyordum" açıklamasının ardınan Yasin ve Evrim bu sözlere tepki gösterdi.