Survivor'da ortalık karıştı! Gönüllüler birbirine girdi! 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu?

9 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'nin 71. bölümünde dokunulmazlık ve erzak oyunu oynandı. Kaybeden takımın ada konseyinde eleme adayı çıkarması gerekiyordu. Oyun sonrası kaybeden Gönüllüler takımı oylama sonrası ilk eleme adayını belirlediler. Ada konseyinde en dikkat çeken anlardan biri de Evrim ile Berkan arasında çıkan tartışmaydı. Berkan'ın sözlerine Evrim ve Yasin'den tepki geldi. Peki, 9 Mayıs Survivor 2020 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da kimin ismi potaya girdi? İşte cevaplar...