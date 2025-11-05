TOKİ’den dev fırsat: 51 ilde 512 arsa satışa çıkıyor! İşte açık artırma detayları ve ödeme şartları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıların dikkatini çekecek kapsamlı bir arsa satışına hazırlanıyor. 51 ilde yer alan toplam 512 arsa, 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal alıcılar için fırsat niteliği taşıyan satışlar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelerle gerçekleşecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:36