TOKİ'den dev fırsat: 51 ilde 512 arsa satışa çıkıyor! İşte açık artırma detayları ve ödeme şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcıların dikkatini çekecek kapsamlı bir arsa satışına hazırlanıyor. 51 ilde yer alan toplam 512 arsa, 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal alıcılar için fırsat niteliği taşıyan satışlar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelerle gerçekleşecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:36
Fiziksel müzayedeler, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve İLBANK Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle/Ankara) adreslerinde düzenlenecek. Katılımcılar, dilerlerse çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

İlk gün olan 18 Kasım 2025 Çarşamba tarihinde; Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 33 ildeki arsalar satışa çıkarılacak.

İkinci gün, yani 19 Kasım 2025 Çarşamba ise Ankara, Eskişehir, Trabzon, Samsun, Malatya gibi 18 ildeki arsalar için teklifler alınacak. Her iki gün de müzayedeler saat 10.30'da başlayacak.

ÖDEME KOLAYLIKLARI: 25 PEŞİN, 24 AY VADE

TOKİ, yatırımcılar için esnek bir ödeme planı oluşturdu. Katılımcılar, arsaların bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek, kalan kısmı 24 aya kadar vadeli şekilde tamamlayabilecek.

Peşin ödeme yapmak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu avantaj, özellikle kısa vadeli yatırım düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor.

KATILIM TEMİNATI 5 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirli bir katılım teminatı yatırması gerekiyor. Bu tutar, arsaların muhammen bedeline göre değişiyor.

Muhammen Bedel Aralığı (TL) Katılım Teminatı (TL)
0 – 50.000 5.000
50.001 – 200.000 10.000
200.001 – 1.000.000 50.000
1.000.001 – 2.000.000 100.000
2.000.001 – 5.000.000 500.000
5.000.001 – 11.000.000 1.000.000
11.000.001 – 30.000.000 2.500.000
30.000.001 – 80.000.000 5.000.000
80.000.001 – 200.000.000 10.000.000
200.000.001 ve üzeri 40.000.000
