TOKİ’den dev fırsat: 51 ilde 512 arsa satışa çıkıyor! İşte açık artırma detayları ve ödeme şartları

ÖDEME KOLAYLIKLARI: 25 PEŞİN, 24 AY VADE

TOKİ, yatırımcılar için esnek bir ödeme planı oluşturdu. Katılımcılar, arsaların bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek, kalan kısmı 24 aya kadar vadeli şekilde tamamlayabilecek.

Peşin ödeme yapmak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu avantaj, özellikle kısa vadeli yatırım düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor.