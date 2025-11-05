Viral Galeri Viral Liste Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci kısa süre önce başladı. Bakanlık kadrolarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını tamamlamalarının ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte başvuru sürecine ve sonuçların açıklanma tarihine dair merak edilen ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:45
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda yayımladığı 200 sözleşmeli personel alımı ilanının başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 2024 yılı KPSS puanlarına göre yapılacak değerlendirmede, alınacak kişi sayısı kadar asil, bunun üç katı kadar da yedek aday belirlenecek.

SONUÇLAR İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, personel alımı sonuç tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak önceki alım süreçleri dikkate alındığında, sonuçların başvuru sürecinin bitimini izleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları açıklandığında, asil ve yedek aday listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet siteleri olan www.tarimorman.gov.tr ve www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adresleri üzerinden yayımlanacak.

SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN DE GÖRÜNTÜLENECEK

Adaylar, değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarını ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin platformu olan Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapan adaylar, sonuç bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alım sürecinde herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak. Adayların yerleştirilmesi, tamamen 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

