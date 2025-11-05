Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda yayımladığı 200 sözleşmeli personel alımı ilanının başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 2024 yılı KPSS puanlarına göre yapılacak değerlendirmede, alınacak kişi sayısı kadar asil, bunun üç katı kadar da yedek aday belirlenecek.