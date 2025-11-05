İbrahim Kayaslan bir karış suda nasıl boğuldu? Görgü şahidi Müge Anlı’ya konuştu

05 Kasım 2025, Çarşamba

2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde, şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor. Ailesi, şüphe oklarını oğullarını ihanete uğratan gelinlerine yöneltirken, Müge Anlı'nın ulaştığı tanık, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki İbrahim Kayaslan karısı ile hesaplaşmak için mi gölete gitti? İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 13:37
2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde, şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor.

Ailesi, Kayaaslan'ın cinayete kurban gittiğini öne sürerken, şüphe okları eşi Samime Kayaaslan'a yöneldi. Baba Hüsamettin Kayaaslan, oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak, İbrahim'in gelini tarafından planlı bir şekilde gölete götürüldüğünü savundu. Aile, olayın basit bir boğulma değil, önceden kurgulanmış bir cinayet olduğunu düşünüyor.

YASAK AŞK VE ŞOK MESAJLAR

Müge Anlı'nın programında ortaya atılan iddialara göre, Samime Kayaaslan'ın önce Yıldıray, daha sonra da İzzet Sözer isimli bir şahısla yasak ilişki yaşadığı öne sürüldü. Samime'nin, Sözer'e attığı "Hamile kalacağım" şeklindeki mesajlar stüdyoda şok etkisi yarattı. Bu gelişme, 1.90 boyundaki İbrahim Kayaaslan'ın gölette nasıl boğulmuş olabileceğine dair soru işaretlerini artırdı.

"OĞLUMUN KATİLİSİN"

İbrahim'in annesi Esma Kayaaslan ise canlı yayında gelinine sert sözlerle yüklendi:

"Müge Hanım, bu kadın katil. Oğlum ihaneti öğrendiği için öldürüldü."

GÖRGÜ TANIĞINDAN ÇARPICI SÖZLER

Bugün ise Müge Anl'nın ulaştığı bir tanık, olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samime Kayaaslan'ın anne ve babasının komşusu olduğunu belirten tanık, 17 Temmuz sabahı evde büyük bir kavga yaşandığını anlattı:

"Samime Hanım'ın babası telefonda biriyle bağırıyordu. 'Hanımına mı göz diktim, kızına mı göz diktim, benim çocuklarımdan ne istiyorsun?' diyordu. Telefonda İzzet'in adı geçiyordu."

Tanık, İbrahim'in o günlerde çok öfkeli olduğunu da ekledi:

"İbrahim, Samime'ye sinirliydi. 'Baba, kızına söyle ayağını denk alsın, Samime'nin bir dünya hatası var' diyordu. Olay günü Samime annesinin evine kaçmış, sabah 4'te İbrahim geri götürmüş. Ertesi gün İbrahim'in öldüğünü duyduk."

"O GÖLETE ÖLDÜRÜLMEK İÇİN GÖTÜRÜLDÜ"

Tanık ayrıca, Samime Kayaaslan'ın köyde birçok kişiyle yakın ilişki kurduğunu iddia ederek şu sözleri söyledi:

"Samime deli doluydu, önüne gelenle konuşuyordu. İbrahim kendini öldürecek biri değildi. O gölete öldürülmek için götürüldü. Dördüncü kişiyi açıklayacak olan Samime"

"BEN İLK DEĞİLDİM"

Canlı yayına katılan İzzet Sözer ise hakkındaki iddialara yanıt verdi. İbrahim'in ölümünden aylar sonra konuşan Sözer, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim."

Olayın seyri her geçen gün yeni bir yön kazanırken; hem aile hem izleyiciler, "İbrahim Kayaslan öldü mü öldürüldü mü", "katil kim?" sorusuna cevap arıyor.