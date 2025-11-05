05 Kasım 2025, Çarşamba
İbrahim Kayaslan bir karış suda nasıl boğuldu? Görgü şahidi Müge Anlı'ya konuştu
2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde, şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor. Ailesi, şüphe oklarını oğullarını ihanete uğratan gelinlerine yöneltirken, Müge Anlı'nın ulaştığı tanık, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki İbrahim Kayaslan karısı ile hesaplaşmak için mi gölete gitti? İşte olayın detayları...
