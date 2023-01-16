Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

Erkeklerin yarıştığı oyunda 6-5 ünlü erkekler yendi. Böylelikle berabere kalmış oldular. Şimdi de beraberliği bozmak için iki takımın en iyi yarışan kadınlarla en iyi yarışan erkekleri bir tur daha yarıştı. Bayrak yarışında da gönüllüler kazandı.