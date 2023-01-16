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Haberler Galeri Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2023 yarışması, dün akşam izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Merak edilen isimlerden birisi de Osman Can Ural oldu. İzleyiciler, "Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne? " gibi soruları arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte, Survivor Osman Can hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 16:15
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Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

TV8'in vazgeçilmez programı Survivor 2023'ün yeni sezonu başladı.15 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen Survivor, yarışmacılarıyla ön plana çıktı. Dikkat çeken yarışmacılarından biri de Osman Can Ural oldu. Gönüllüler takımında yer alan Osman Can'ın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Survivor Osman Can Ural kimdir?", "Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?" İşte, haberin detayları...

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Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR OSMAN CAN URAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Uzun süredir Acun Medya çalışanı olan Osman Can Ural, 1994 doğumludur. Geçmişte futbolla ilgilenen yarışmacı, geçtiğimiz sezonlarda oynanan futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

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Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 sezonunun ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet başladı. Yarışmacılar zorlu şartlara rağmen son nefeslerine kadar mücadele ettiler.

Kadınlar yarışını Gönüllüler kazandı. Erkekler yarışının sonucu yarışın seyrini belli edecek.Kadınlar yarışını 6 - 5 skorla Gönüllüler aldı.Erkek yarışmacıların oyunu sonucunda dokunulmazlığı kazananı belli olacak.

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Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

OSMAN CAN'IN SURVİVOR PAYLAŞIMI

Osman Can Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımda;

"Gerçekleştireceğim bu hayalimde yanımda olup, bana destek olacak herkese şimdiden çok teşekkürler. Sakatlıksız, kazasız mükemmel bir sezon olması dileğiyle… #survivor2023" ifadelerini kullandı.

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Survivor Osman Can Ural kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, mesleği ne?

Erkeklerin yarıştığı oyunda 6-5 ünlü erkekler yendi. Böylelikle berabere kalmış oldular. Şimdi de beraberliği bozmak için iki takımın en iyi yarışan kadınlarla en iyi yarışan erkekleri bir tur daha yarıştı. Bayrak yarışında da gönüllüler kazandı.