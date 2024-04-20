20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor Damla Can'ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

Survivor Damla Can'ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken, mavi takımda mücadele eden Damla Can, dün yayınlanan bölümde ikinci eleme adayı olarak potaya girdi. Başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünden taht kuran yarışmacının hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Damla Can, bu sefer de annesiyle adından söz ettirdi. İşte Damla Can'ın güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:52
  • 1
  • 116
Survivor Damla Can’ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

Survivor'da ikinci eleme adayı olan Damla Can'ın hayatı merak konusu oluyor.

  • 2
  • 116
Survivor Damla Can’ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can 1990 yılında dünyaya geldi. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetti. Performansıyla adından söz ettiren yarışmacı, Survivor Panoroma'da yorumculuk yaptı. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı.

  • 3
  • 116
Survivor Damla Can’ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

Güzel yarışmacının ailesi de merak edildi. Damla Can'ın annesini görenler adeta şaştı kaldı.

  • 4
  • 116
Survivor Damla Can’ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "güzelliğininin sebebi belli oldu", "abla kardeş gibiler", "gencecik anne" gibi yorumlarda bulundu.

  • 5
  • 116
Survivor Damla Can’ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

İşte Damla Can başta olmak üzere ünlülerin anneleri...