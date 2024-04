Survivor Damla Can'ın annesini gören şaşırdı! Güzelliğini ondan almış! Kaş göz tıpatıp benziyor...

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken, mavi takımda mücadele eden Damla Can, dün yayınlanan bölümde ikinci eleme adayı olarak potaya girdi. Başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünden taht kuran yarışmacının hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Damla Can, bu sefer de annesiyle adından söz ettirdi. İşte Damla Can'ın güzeller güzeli annesi...