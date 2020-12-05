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Haberler Galeri Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...

Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...

Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından mart ayı itibarıyla evde karantinada olan vatandaşlar, Survivor yarışmasına yoğun ilgi göstermişti. Yeni sezon için bekleyiş sürerken, müjdeli haberler gelmeye başladı. Peki, 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 14:48
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Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasının yeni sezon hazırlıkları başladı. Yarışmanın takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi ve yeni sezon yarışmacılarını heyecanla araştırıyor. Yarışmanın yeni sezonuna dair detaylar açıklanmaya başladı. Acun Ilıcalı yeni sezonun ilk yarışmacısını duyurdu. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...

SURVIVOR 2021'NİN İLK YARIŞMACISI BELLİ OLDU

Survivor 2021'in kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu duyurdu.

Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla açıkladı.

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Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu ve oyuncu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadı, ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ulak' ve 'Issız Adam' filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer adı. 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim gördü. 2011 yılında oyuncu Lale Cangal ile evlendi. Bu evliliğinden Doğan isminde bir oğlu vardır.

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Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...

SURVIVOR 2021 KADROSU AÇIKLANDI MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki, Survivor 2021 yarışmacıları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Hikmet Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.

Resmi olarak açıklanan ilk yarışmacı Cemal Hünal oldu.

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Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021'nin başlangıç tarihi de henüz duyurulmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.