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Survivor 2021'den müjdeli haberler geliyor! 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Yarışmacı kadrosu...
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından mart ayı itibarıyla evde karantinada olan vatandaşlar, Survivor yarışmasına yoğun ilgi göstermişti. Yeni sezon için bekleyiş sürerken, müjdeli haberler gelmeye başladı. Peki, 2021 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 14:48
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