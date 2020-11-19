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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Sıla ve Hazer Amani’den açıklama geldi! Boşanıyorlar
Bu yılın ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün açıklama yapan ve haberleri yalanlayan çiftten yeni açıklama geldi. Çift, ortak yaptığı basın açıklamasında "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" dedi.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 13:12
Şarkıcı Sıla'nın bir süredir boşanacağı konuşulan eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı yaptığı, bu yüzden de Amani'nin eski eşi ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü. Hatta evliliklerinde sorun olduğu için yolları ayırmaya karar veren çiftten Sıla'nın, evden taşındığı iddia edilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazer Amani ve Sıla ortak bir basın açıklaması yaparak ayrılık haberlerini doğruladı. Çift, arkadaş kalacağını söyledi.
"BOŞANMA KARARI ALDIĞIMIZ DOĞRUDUR"
Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu "haber"in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."
AYRILIK İDDİALARINI REDDETMİŞLERDİ
Ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurması, 'boşanacaklar' dedikodularına neden olmuştu. Ünlü şef, yapılan ayrılık haberlerini kabul etmeyerek "Bunlar çok saçma" açıklamasını yapmıştı.
Sıla'nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyleyerek, "Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok" demişti.