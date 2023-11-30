Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada

"Ablamı çok heyecanla, 2-3 ay öncesinde büyük bir mutlulukla düğünüme davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki de hayal kırıklığına uğradım, üzüldüm. Ama pek de değil. Neden? Çünkü insanların bir algılama, anlama, her şeyle ilgili kapasitesi var sonuçta. Eğer şimdi karşındaki insandan onun kapasitesinin üstünde bir şey beklersen hayal kırıklığına uğramış olursun. Ben hayal kırıklığına uğramıyorum artık. O başka bir bahane bulup, beni başka bir türlü suçlayıp; kendi kafasında kendini rahatlatarak bir şeyler bulabilir. Anlatamıyorum bence, pek anlatmayayım da zaten çok özel konular çünkü. Ama ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti. Bu kadar."