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Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada

Şeyma Subaşı uzun süre birliktelik yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında nikah masasına oturmuş ancak ablası ise düğününe katılmamıştı. Kübra Açıl'ı davet etmediği iddia edilen Subaşı, "Ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti" demişti. Eylül'de Alsaloussi'den boşanan Subaşı, İngiltere'de ablasıyla bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:42
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Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Evlilik öncesi düğününe 15 kişiyi çağırdığı konuşulan Subaşı, Instagram'ın 'ücretli abonelik' bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

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Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada

Şubaşı, davetli listesi hakkında "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuşmuştu. Şeyma Subaşı'nın ablasını eski Acun Ilıcalı'ya yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia edilmişti. Kübra Açıl'ın eski futbolcu eşi Merthan Açıl, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında çalışıyor.

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Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada

"ABLAM DÜĞÜNÜME DAVETLİYDİ, KENDİSİ GELMEMEYİ TERCİH ETTİ"

Fenomen isim, ablasını düğününe davet etmediği yönündeki haberlerin basında yer bulmasının ardından; 'ücretli abonelik' bölümünden bir açıklama yayınlamıştı. "Ablama alakalı bir şey söylemek istedim çıkan haberlerden sonra. Arkadaşlar, ablamı düğünüme davet etmedim diye bir şey yok tabii ki" diyen Şeyma; şöyle devam etmişti:

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Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada

"Ablamı çok heyecanla, 2-3 ay öncesinde büyük bir mutlulukla düğünüme davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki de hayal kırıklığına uğradım, üzüldüm. Ama pek de değil. Neden? Çünkü insanların bir algılama, anlama, her şeyle ilgili kapasitesi var sonuçta. Eğer şimdi karşındaki insandan onun kapasitesinin üstünde bir şey beklersen hayal kırıklığına uğramış olursun. Ben hayal kırıklığına uğramıyorum artık. O başka bir bahane bulup, beni başka bir türlü suçlayıp; kendi kafasında kendini rahatlatarak bir şeyler bulabilir. Anlatamıyorum bence, pek anlatmayayım da zaten çok özel konular çünkü. Ama ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti. Bu kadar."

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Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada

Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmesinden yaklaşık beş ay sonra, 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.