30 Kasım 2023, Perşembe
Şeyma Subaşı ve ablası Kübra Açıl arasındaki buzlar eridi! Kardeşler yeniden bir arada
Şeyma Subaşı uzun süre birliktelik yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında nikah masasına oturmuş ancak ablası ise düğününe katılmamıştı. Kübra Açıl'ı davet etmediği iddia edilen Subaşı, "Ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti" demişti. Eylül'de Alsaloussi'den boşanan Subaşı, İngiltere'de ablasıyla bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.
Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:42
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