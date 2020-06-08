Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı

İlişkileriyle 2020 yılına damga vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar sosyal medyadan hiçbir sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmayan Serenay Sarıkaya, kural bozarak Cem Yılmaz ile çekildiği bir pozunu Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.