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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı

Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı

İlişkileriyle 2020 yılına damga vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar sosyal medyadan hiçbir sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmayan Serenay Sarıkaya, kural bozarak Cem Yılmaz ile çekildiği bir pozunu Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun siyah beyaz paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 17:36
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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı GALERİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde evlerinin havuzunda görüntülenen 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ve 47 yaşındaki Cem Yılmaz çifti, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı

Özel hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, ilk kez bir sevgilisiyle pozunu paylaştı.

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı

Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı görselleri ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfieyi paylaştı.

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı

Güzel oyuncunun siyah kalp koyarak paylaştığı fotoğrafa ilk yorum Demet Akalın ve Ezgi Mola'dan geldi.

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Serenay Sarıkaya’dan Cem Yılmaz’la ilk paylaşım geldi! Beğeni ve yorum yağdı

İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı…