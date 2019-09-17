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Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizinin 55. bölümünde izleyicilere nefeslerin tutulduğu anlar yaşatırken 56. yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz hayranlarının beklediği yeni bölümde yaşananlar…
Giriş Tarihi: 17.09.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 11:22
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