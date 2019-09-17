18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizinin 55. bölümünde izleyicilere nefeslerin tutulduğu anlar yaşatırken 56. yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz hayranlarının beklediği yeni bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 17.09.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 11:22
  • 1
  • 7
Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde, Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler.

  • 2
  • 7
Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek

Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

56. BÖLÜM FRAGMANINI İZLMEK İÇİN TIKLAYIN

56. BÖLÜM 2. FRAGMANINI İZLMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 7
Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek

55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Sen Anlat Karadeniz'in 55.yeni bölümünde Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır.

  • 4
  • 7
Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek

Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.

55. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 7
Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek