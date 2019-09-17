Sen Anlat Karadeniz’in 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Öfkesinin bedelini ödeyecek

55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Sen Anlat Karadeniz'in 55.yeni bölümünde Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır.

