Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses'in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı

Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısıyla ilgili bir hukuk mücadelesi başladı. Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkıda Semicenk'in Müslüm Gürses ile düet yapmış gibi gösterildiğini ve kendisinden izin alınmadığını dile getirdi. Semicenk'in yapımcısı ise, "Şarkı için hak sahibi olan Ulus Müzik'ten gerekli izin alındı" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte konuya ilişkin detaylar...