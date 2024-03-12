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Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses'in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı

Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısıyla ilgili bir hukuk mücadelesi başladı. Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkıda Semicenk'in Müslüm Gürses ile düet yapmış gibi gösterildiğini ve kendisinden izin alınmadığını dile getirdi. Semicenk'in yapımcısı ise, "Şarkı için hak sahibi olan Ulus Müzik'ten gerekli izin alındı" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:59
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Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses’in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı

Müslüm Gürses'in şarkısını yeniden söyleyen Semicenk, mahkemelik oldu. Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkıda Semicenk'in Müslüm Gürses ile düet yapmış gösterildiğini ve kendisinden izin alınmadığını belirtti.

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Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses’in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı

ADLİYENİN YOLUNU TUTTU

Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya çıkardığı 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısını Semicenk yıllar sonra yeniden söyledi.

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Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses’in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı

Merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkının izinsiz şekilde kullanıldığını, üstelik Semicenk'in kendisini Gürses ile düet yapıyormuş gibi gösterdiğini belirterek adliyenin yolunu tuttu.

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Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses’in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı

İHTİYATİ TEDBİR KARARI İSTEDİ

Vâris Kısa, ayrıca yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

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Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses’in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" dedi.