12 Mart 2024, Salı
Semicenk mahkemelik oldu! Müslüm Gürses'in şarkısını söyledi! Varisi ortalığı karıştırdı
Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısıyla ilgili bir hukuk mücadelesi başladı. Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkıda Semicenk'in Müslüm Gürses ile düet yapmış gibi gösterildiğini ve kendisinden izin alınmadığını dile getirdi. Semicenk'in yapımcısı ise, "Şarkı için hak sahibi olan Ulus Müzik'ten gerekli izin alındı" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:59
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