Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek

"İÇİMDE YANAN ATEŞ HİÇ SÖNMEYECEK"

"Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmıycak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki... İyi ki sen... İyi ki... Seni çok seviyorum"