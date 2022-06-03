03 Haziran 2022, Cuma
Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından zor günler geçiren Merve Tektaş, 14. evlilik yıl dönümlerini duygusal bir mesajla kutladı.
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:17
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