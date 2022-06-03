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Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından zor günler geçiren Merve Tektaş, 14. evlilik yıl dönümlerini duygusal bir mesajla kutladı.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:17
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Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşini kaybettikten sonra derin bir sessizliğe gömülen Merve Tektaş evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

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Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek

"HEP BİZİMLE OLACAKSIN"

Selçuk Tektaş'la fotoğrafını paylaşan Merve Tektaş şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutlayacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olacak. Belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın."

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Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek

"Yine haykırıyorum beni hiç kırmadığın için ve iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuk'um. Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş."

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Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek

"İÇİMDE YANAN ATEŞ HİÇ SÖNMEYECEK"

"Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmıycak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki... İyi ki sen... İyi ki... Seni çok seviyorum"

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Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’tan evlilik yıldönümlerinde yürek yakan paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek

ALİŞAN'IN GURUR GÜNÜ

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj paylaşmış ve '4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet' demişti. Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların kapanmasına sayılı günler kala Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde sunum yaptı.