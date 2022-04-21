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Selahattin Paşalı’nın kızının adı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti

Son dönemim yükselen isimlerinden olan Selahattin Paşalı, Lara Tümer ile iki yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde nikah masasına taşıdı. Aile arasında bir törenle evlenen ikilinin bir kız bebek beklediği ortaya çıktı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Paşalı, İstanbul Film Festivali'nin ödül töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bebeğine vereceği ismi açıklayan oyuncu isim konusunda meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'dan esinlendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:41
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Selahattin Paşalı’nın kızının adı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti

"Aşk 101" dizisiyle yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

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Selahattin Paşalı’nın kızının adı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti

Son dönemin yükselen isimlerinden olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

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Selahattin Paşalı’nın kızının adı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

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Selahattin Paşalı’nın kızının adı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti

"PERA PALAS'TA GECE YARISI'NIN DEVAMI GELECEK"

Törende Gazete Magazin'e açıklamalar yapan oyuncu, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında şunları söyledi:

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Selahattin Paşalı’nın kızının adı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti

"Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazi olmak için beni motive eder" dedi.