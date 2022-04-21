21 Nisan 2022, Perşembe
Selahattin Paşalı’nın kızının adı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti
Son dönemim yükselen isimlerinden olan Selahattin Paşalı, Lara Tümer ile iki yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde nikah masasına taşıdı. Aile arasında bir törenle evlenen ikilinin bir kız bebek beklediği ortaya çıktı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Paşalı, İstanbul Film Festivali'nin ödül töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bebeğine vereceği ismi açıklayan oyuncu isim konusunda meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'dan esinlendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:41
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