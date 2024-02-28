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Haberler Galeri Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20'liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali 'Yok artık' dedirtti

Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20'liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali 'Yok artık' dedirtti

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şekerpare'nin güzel yıldızı Yaprak Özdemiroğlu, sosyal medyada gündem oldu. Şekerpare filmi ile ünlenen Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliğiyle dikkat çekti. Eski günlerinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na, "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:10
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Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20’liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali ’Yok artık’ dedirtti

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare, unutulmaz eserler arasında yerini koruyor.

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Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20’liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali ’Yok artık’ dedirtti

'Şekerpare' filminin unutulmaz güzellik abidesi ve başarılı oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali ortaya çıktı. 'Şekerpare' ile adını duyuran usta oyuncu Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

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Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20’liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali ’Yok artık’ dedirtti

Bir döneme damga vuran 1983 yapımı "Şekerpare" filminde usta oyuncu Şener Şen ile başrolü paylaşan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliğiyle herkesi etkisi altına almıştı.

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Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20’liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali ’Yok artık’ dedirtti

Yaprak Özdemiroğlu, daha sonra "Hababam Sınıfı Güle Güle" filminde "Gamze" karakterine hayat vermiş ve izleyenleri hem güldürüp hem de duygulandırmıştı.

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Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20’liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali ’Yok artık’ dedirtti

Son olarak 2002 yılında "Kumsaldaki İzler" adlı yapımla izleyicilerin karşısına çıkan Özdemiroğlu, yıllardır sinema dünyasından uzak bir yaşantı sürdürüyor. İşte Yaprak Özdemiroğlu ve diğer ünlülerin son hali...