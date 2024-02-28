Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu 20'liklere taş çıkarıyor! 60 yaşındaki oyuncunun son hali 'Yok artık' dedirtti

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şekerpare'nin güzel yıldızı Yaprak Özdemiroğlu, sosyal medyada gündem oldu. Şekerpare filmi ile ünlenen Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliğiyle dikkat çekti. Eski günlerinden hiçbir şey kaybetmeyen Yaprak Özdemiroğlu'na, "Hala Şekerpare" yorumları yapıldı. İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...