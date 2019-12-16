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Sefirin Kızı’yla ekranlara dönen Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir ekranda herhangi projeyle yer almayan Engin Akyürek yeni dizisiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Yurt içi ve yurt dışında geniş hayran kitlesine ulaşan Akyürek'in iddialı bir diziyle ekranlara dönmesi özel hayatının mercek altına alınmasına neden oldu. Engin Akyürek hakkında en fazla araştırılan konu 'Engin Akyürek nereli?' oldu. İşte Engin Akyürek'in memleketi...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:37
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Sefirin Kızı’yla ekranlara dönen Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süre sonra ekrankara dönen Akyürek'in özel hayatı mercek altına alındı. Engin Akyürek hakkında en fazla araştırılan konu 'Engin Akyürek nereli?' oldu. İşte Engin Akyürek'in memleketi...

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Sefirin Kızı’yla ekranlara dönen Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

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Sefirin Kızı’yla ekranlara dönen Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

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Sefirin Kızı’yla ekranlara dönen Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

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Sefirin Kızı’yla ekranlara dönen Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Barış Arduç – Ankara