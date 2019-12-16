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16.12.2019

Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristlerin yeni dizi: Sefirin Kızı

ATV'de yayınlandı 3 sezon boyunca büyük ilgi gören ve rating rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem ikilisinden yepyeni bir dizi "Sefirin Kızı" Başrolleri Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün oynadığı dizide Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesi anlatılacak. Dizinin tanıtım videosu (fragmanı) yayınladı.

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