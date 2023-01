Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Bakan, "Çocuklarımız olduktan sonra daha hassas oluyoruz. Ben çocuklarımın bana şans getirdiğine inanıyorum. Gerçekten bereketi ile geliyorlar. İşlerim açıldı ve daha çok para kazanmaya başladım. Onların geleceği ve eğitimi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Her önüme gelen reklam teklifini kabul etmiyorum. Sonuçta her şey para değil" dedi.