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Sanat dünyasında yerli otomobil heyecanı! Togg’a övgüler yağdırdılar: "Hamdolsun, gurur duyuyoruz”

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, büyük bir heyecan yaratırken sanat dünyasında da sevinçle karşılandı. Togg'a övgü yağdıran ünlü isimler yerli otomobile sahip olabilmek için sıraya girdi. Sinan Akçıl, "Üç aracım var, hepsinden vazgeçip sadece TOGG kullanacağım" derken dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ise "Hamdolsun, gurur duyuyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:27
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Sanat dünyasında yerli otomobil heyecanı! Togg’a övgüler yağdırdılar: Hamdolsun, gurur duyuyoruz”

Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayali Togg ile gerçek oldu. İlk teslimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılırken yerli ve milli otomobil sanat dünyasında da büyük heyecan yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sanat dünyasında yerli otomobil heyecanı! Togg’a övgüler yağdırdılar: Hamdolsun, gurur duyuyoruz”

"KULLANMAYI ÇOK İSTERİM"

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG sanat dünyasının ünlü isimleri tarafından da sevinçle karşılandı.

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Sanat dünyasında yerli otomobil heyecanı! Togg’a övgüler yağdırdılar: Hamdolsun, gurur duyuyoruz”

Sinan Akçıl, "Çok istiyorum TOGG almayı. Başvurduk ama çıkmadı, sıradayız. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli TOGG'u kullanmayı tercih ettim" dedi.

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Sanat dünyasında yerli otomobil heyecanı! Togg’a övgüler yağdırdılar: Hamdolsun, gurur duyuyoruz”

Togg'u merakla beklediğini belirten Tamer Karadağlı "Ben de alıp keyifle kullanacağım, merakla bekliyorum" dedi.

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Sanat dünyasında yerli otomobil heyecanı! Togg’a övgüler yağdırdılar: Hamdolsun, gurur duyuyoruz”

Usta oyuncu Ragıp Savaş ise, "Almak için sabırsızlanıyorum, heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanı.