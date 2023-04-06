Sanat dünyasında yerli otomobil heyecanı! Togg’a övgüler yağdırdılar: "Hamdolsun, gurur duyuyoruz”

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, büyük bir heyecan yaratırken sanat dünyasında da sevinçle karşılandı. Togg'a övgü yağdıran ünlü isimler yerli otomobile sahip olabilmek için sıraya girdi. Sinan Akçıl, "Üç aracım var, hepsinden vazgeçip sadece TOGG kullanacağım" derken dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ise "Hamdolsun, gurur duyuyoruz" dedi.