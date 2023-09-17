17 Eylül 2023, Pazar
Safir’in Gülfem’i İpek Tuzcuoğlu estetiği abartan genç oyuncuları uyarı: Şaşırıyorum
İpek Tuzcuoğlu, atv'nin yeni dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' ile ekrana geri döndü. Yıllar sonra farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Tuzcuoğlu, "20 yıl önce Kapadokya'da çekilen 'Asmalı Konak'ta mutfakta çalışan bir karakteri oynuyordum. Şimdi aynı bölgedeyim ama bu sefer hanımlığa geçtim" dedi. Sektöre yeni atılan gençlerle aynı setleri paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten usta oyuncu, estetiği abartan genç oyunculara uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 17.09.2023 10:21
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