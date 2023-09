Safir’in Gülfem’i İpek Tuzcuoğlu estetiği abartan genç oyuncuları uyarı: Şaşırıyorum

YAŞADIKLARIM ŞÜKRETMEME SEBEP OLDU

Sizi Kapadokya sokaklarında görenlerin tepkisi nasıl oluyor?

İlki hemen fotoğraf çektirmek, ikincisi sohbet ve tüm sohbetlerimin değişmez konusu zayıflık ve gençlik oluyor. "Ne kadar zayıf ve gençmişsiniz. TV yaşlı gösteriyor sizi" diyorlar.

Geçmişe dönüp baktığınızda nasıl anılarınız var bu sokaklarda?

Oooo anlatamayacak kadar çok. Ama en kısaca, hayatta kader planına inanırım. Ve bu bölgede yaşadığım iyi kötü her an, her anım büyümeme, şükretmeme, iyi ki dememe sebep olmuştur. Şu anda bile bu coğrafyanın kaderi ile kaderimin tekrar kesişmesi asla tesadüf değil. Bakalım bu sefer bu gönülle neler bırakacak...