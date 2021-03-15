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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’dan o iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor! Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’dan o iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor!
Kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, sevenlerini yasa boğdu. Öztekin'in vefatının ardından açıklama yapan Demet Akbağ, "Kalp zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Bir de koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" diye konuşmuştu. Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, ihmal iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 12:04
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin sevenlerini yasa boğdu. 62 yaşında kaybettiğimiz duayen oyuncu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, ihmal iddialarını yalanladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yakın arkadaşı Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan ünlü oyuncu Demet Akbağ, "Kalp zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Bir de koronavirüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" diye konuşmuştu.
Rasim Öztekin'in pandemiden korktuğu için sağlık kontrollerini ihmal ettiği şeklinde medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin şu açıklamayı yaptı:
"Her yaştan, her kesimden insanın 'ağabey' diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin, mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum."
30 OCAK'TA KONTROLDEN GEÇMİŞTİ
"Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak'ta kalp kontrolünden geçmişti. Kan- idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanı sıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Vefat etmeseydi, iki gün sonra diş hekimi Prof. Dr. Hakan Özyuvacı ile randevusuna da gidecekti. Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritim bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı. Eşime kalp pilini takan ve tam 12 yıldır sağlık kontrollerini düzenli olarak yapan Kardiyoloji Bölümü Şefi Prof. Dr. İzzet Erdinler'in bu konuyla ilgili açıklamasını aşağıda paylaşıyorum: