Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı’dan o iddialara yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor!

30 OCAK'TA KONTROLDEN GEÇMİŞTİ

"Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak'ta kalp kontrolünden geçmişti. Kan- idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanı sıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Vefat etmeseydi, iki gün sonra diş hekimi Prof. Dr. Hakan Özyuvacı ile randevusuna da gidecekti. Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritim bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı. Eşime kalp pilini takan ve tam 12 yıldır sağlık kontrollerini düzenli olarak yapan Kardiyoloji Bölümü Şefi Prof. Dr. İzzet Erdinler'in bu konuyla ilgili açıklamasını aşağıda paylaşıyorum:

