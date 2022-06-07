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Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıklarıyla olay olan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlama amacıyla düzenlenen Platin Jübile'ye katılmak için İngiltere'ye geri gelmişti. Uzun bir aradan sonra aileyle bir araya gelen çiftten sürpriz bir hamle geldi. Bugüne kadar kameralardan uzak kalan kızları Lilibet Diana'nın birinci yaşını kutlayan çift, kızlarının son halini paylaştı. Lilibet'in Prens Harry ile benzerliği dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 12:11
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Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...

Geçen hafta, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlama amacıyla düzenlenen Platin Jübile'ye katılan Harry ile Meghan, sadece St. Paul's Katedrali'ndeki etkinlikte halkın karşısına çıktıktan sonra sessiz sedasız bir şekilde yaşadıkları ABD'ye dönmüştü.

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Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...

İLK DOĞUM GÜNÜNÜ BABA VATANINDA KUTLADI

Kraliçe'nin daveti üzerine kısa bir süreliğine Londra'ya giden Harry ile Meghan o süreçte, adını verdikleri kızları Lilibet'i de büyük büyükbabaannesi Kraliçe Elizabeth ile tanıştırdı. Hatta minik Lilibet'in ilk doğum gününü de İngiltere'de kaldıkları Frogmore Cottage'da kutladı. Bu arada hayranları da minik Lilibet'in fotoğraflarını büyük bir merakla bekledi. Fakat Harry ile Meghan kızlarını kamuoyuyla tanıştırmak için ABD'ye dönmeyi bekledi.

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Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...

BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift sadece bir etkinlikte kamuoyu karşısına çıkıp sakince evlerine döndükten sonra Lilibet Diana'nın bir yaş fotoğrafını da arkadaşları olan fotoğrafçı Misan Harriman aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Adını hem Kraliçe 2. Elizabeth, hem de Harry'nin annesi Diana'dan alan Lilibet Diana'nın fotoğrafı, Harriman'ın Instagram sayfasında yer aldı. Lilibet'in babası Harry'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...

Küçük kız tıpkı babası gibi kızıl saçlı ve mavi gözlü. Harriman, sayfasında Lilibet'i kucağında tutan Meghan Markle ile kendi eşi ve çocuklarının kamera karşısına geçtiği başka bir fotoğrafa da Instagram sayfasında yer verdi.

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Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...

Kızı Lilibet Diana da tıpkı babası gibi kızıl saçlı ve mavi gözlü.