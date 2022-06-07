Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...

İLK DOĞUM GÜNÜNÜ BABA VATANINDA KUTLADI

Kraliçe'nin daveti üzerine kısa bir süreliğine Londra'ya giden Harry ile Meghan o süreçte, adını verdikleri kızları Lilibet'i de büyük büyükbabaannesi Kraliçe Elizabeth ile tanıştırdı. Hatta minik Lilibet'in ilk doğum gününü de İngiltere'de kaldıkları Frogmore Cottage'da kutladı. Bu arada hayranları da minik Lilibet'in fotoğraflarını büyük bir merakla bekledi. Fakat Harry ile Meghan kızlarını kamuoyuyla tanıştırmak için ABD'ye dönmeyi bekledi.