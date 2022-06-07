07 Haziran 2022, Salı
Prens Harry ile Meghan Markle kızları Lilibet Diana’nın son halini paylaştı! Babasının kızı...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılıklarıyla olay olan Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlama amacıyla düzenlenen Platin Jübile'ye katılmak için İngiltere'ye geri gelmişti. Uzun bir aradan sonra aileyle bir araya gelen çiftten sürpriz bir hamle geldi. Bugüne kadar kameralardan uzak kalan kızları Lilibet Diana'nın birinci yaşını kutlayan çift, kızlarının son halini paylaştı. Lilibet'in Prens Harry ile benzerliği dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 12:11
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