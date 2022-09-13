13 Eylül 2022, Salı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın 'aşk' paylaşımına yorum yağdı: Olmamış
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan peş peşe paylaşımlar geldi. Yaz başında birliktelik yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ikili, geçtiğimiz hafta el ele kameralar karşısına çıkarak aşklarını ilan etmişti. Çiçeği burnunda çift, aşklarını sosyal medyaya taşıyarak ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı. Pınar Deniz'e "Olmamış be" yorumu yağarken, Kaan Yıldırım'a da "Bir benimle sevgili olmadın be abi" sözleri söylendi.
Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:41
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