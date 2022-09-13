13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın 'aşk' paylaşımına yorum yağdı: Olmamış

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın 'aşk' paylaşımına yorum yağdı: Olmamış

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan peş peşe paylaşımlar geldi. Yaz başında birliktelik yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ikili, geçtiğimiz hafta el ele kameralar karşısına çıkarak aşklarını ilan etmişti. Çiçeği burnunda çift, aşklarını sosyal medyaya taşıyarak ilk kez birlikte fotoğraf paylaştı. Pınar Deniz'e "Olmamış be" yorumu yağarken, Kaan Yıldırım'a da "Bir benimle sevgili olmadın be abi" sözleri söylendi.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:41
  • 1
  • 118
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ’aşk’ paylaşımına yorum yağdı: Olmamış

Bir süredir aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelenPınar Deniz ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde Melike Şahin konserine el ele gelerek aşklarını ilan etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 118
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ’aşk’ paylaşımına yorum yağdı: Olmamış

"KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"

Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor" demişti.

  • 3
  • 118
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ’aşk’ paylaşımına yorum yağdı: Olmamış

İLK PAYLAŞIM

Çift, aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşıdı. Kaan Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği bu pozu, "Çok..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

  • 4
  • 118
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ’aşk’ paylaşımına yorum yağdı: Olmamış

"ÇOK KALP"

Pınar Deniz de Yıldırım ile bu siyah-beyaz fotoğrafını, "Çok kalp..." ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı. İkilinin gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

  • 5
  • 118
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ’aşk’ paylaşımına yorum yağdı: Olmamış

Pınar Deniz'in fotoğrafına "Olmamış be Pınar" yorumları yağarken;