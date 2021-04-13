Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yeni suçlama: “Beni birçok kez dövdü”

2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Deniz'in hamileliği döneminde kendisini darp ettiğini iddia eden Aktan'dan yeni suçlamalar geldi. Mahkemeye yeni bir dilekçe sunan Aktan, Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.