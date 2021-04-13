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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yeni suçlama: “Beni birçok kez dövdü”

2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Deniz'in hamileliği döneminde kendisini darp ettiğini iddia eden Aktan'dan yeni suçlamalar geldi. Mahkemeye yeni bir dilekçe sunan Aktan, Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 09:57
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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yeni suçlama: “Beni birçok kez dövdü”

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Özcan Deniz'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan mahkemeye sunduğu dilekçede, Özcan Deniz'in kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü öne sürdü.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yeni suçlama: “Beni birçok kez dövdü”

Hürriyet'in haberine göre; Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikâyetçi olmuştu.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yeni suçlama: “Beni birçok kez dövdü”

Deniz'in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Deniz hakkında 'yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yeni suçlama: “Beni birçok kez dövdü”

ŞİDDET İDDİALARINI YALANLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan ile Özcan Deniz mahkemeye değişik tarihlerde dilekçe sundu.

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Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yeni suçlama: “Beni birçok kez dövdü”

Feyza Aktan dilekçesinde, eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.