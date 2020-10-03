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Oyuncu Burçin Terzioğlu sektördeki ambargoyu doğruladı
Geçtiğimiz haftalarda Hazal Kaya'nın başlattığı tartışmaya Burçin Terzioğlu da destek verdi. Dizi ve sinema sektöründeki gizli ambargoya dikkat çeken güzel oyuncu kilolu olanlara başrol verilmediğini belirtti. Kendisinin bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Terzioğlu, Kaya'nın söylediklerinde haklılık payı olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 09:42
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