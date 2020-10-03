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Oyuncu Burçin Terzioğlu sektördeki ambargoyu doğruladı

Geçtiğimiz haftalarda Hazal Kaya'nın başlattığı tartışmaya Burçin Terzioğlu da destek verdi. Dizi ve sinema sektöründeki gizli ambargoya dikkat çeken güzel oyuncu kilolu olanlara başrol verilmediğini belirtti. Kendisinin bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Terzioğlu, Kaya'nın söylediklerinde haklılık payı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 09:42
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Oyuncu Burçin Terzioğlu sektördeki ambargoyu doğruladı

Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla otururken görüntülendi. Kendisini görüntülendiğini fark eden oyuncu, oturduğu masadan kalkıp muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Oyuncu Burçin Terzioğlu sektördeki ambargoyu doğruladı

Gazetecilerin yanına gelince sağlıklarının nasıl olduğunu soran Terzioğlu, "Her şey yolunda, pandemi döneminden çıktık, görüşmeler yapıyoruz" dedi.

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Oyuncu Burçin Terzioğlu sektördeki ambargoyu doğruladı

Ardından Hazal Kaya'nın, "Kilolu oyunculara rol gelmiyor" sözleri Burçin Terzioğlu'na soruldu.

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Oyuncu Burçin Terzioğlu sektördeki ambargoyu doğruladı

Güzel oyuncu, konu hakkında "Öyle bir rolse, aranılan zaten daha kilolu insanlar oluyor. Dediğini de anlıyorum, haklılık payı da var tabii. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım" diye konuştu.

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Oyuncu Burçin Terzioğlu sektördeki ambargoyu doğruladı

İlişkisiyle alakalı konuşan Terzioğlu, "Çok güzel gidiyor her şey, yolunda" şeklinde konuştu.