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Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı çıldırdı! Nazife Demirel'in videosunda 3. kişi kim?

Tuncay Demirel'in karısı Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı. Nazife Demirel'in sevgilisi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı. Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi canlı yayında "Beni buna Tunay zorladı. Her şeyden haberi var. O istedi" ifadelerini kullandı. Nazife Demirel'in videosunun ortaya çıkmasıyla görüntülerdeki 3. kişi merak konusu oldu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanan kişinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosu ndaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 15:15
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Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı çıldırdı! Nazife Demirel'in videosunda 3. kişi kim?

Tuncay Demirel'in karısı Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı. Nazife Demirel'in sevgilisi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı. Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi canlı yayında "Beni buna Tunay zorladı. Her şeyden haberi var. O istedi" ifadelerini kullandı. Nazife Demirel'in videosunun ortaya çıkmasıyla görüntülerdeki 3. kişi merak konusu oldu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanan kişinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

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Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı çıldırdı! Nazife Demirel'in videosunda 3. kişi kim?

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosu ndaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

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Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı çıldırdı! Nazife Demirel'in videosunda 3. kişi kim?

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Tuncay Demirel'in uygunsuz görüntüleri hakkında bir soru sordu.

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Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı çıldırdı! Nazife Demirel'in videosunda 3. kişi kim?

İnternete yayılan video hakkında konuşan Verimli, "O görüntülerin çekildiği yerde 3. kişinin işi ne? sorusuna Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi, "O videonun nasıl yayıldığını hatırlamıyorum. Çok alkol almıştı. 3. kişi olayı ise ölen şahıs, yani Tuncay beni zorladı. Tuncay Demirel istedi." dedi.

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Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı çıldırdı! Nazife Demirel'in videosunda 3. kişi kim?

Bu sözler üzerine stüdyodakiler ve Müge Anlı şoke oldu. Müge Anlı, "Gerçekten inanamıyorum. O kadar söyleyeceğim. Pes ettim. Lütfen gidin torunlarınıza sahip çıkın. Yeter artık o çocuklar anne ile bir şekilde görüşecekler ama bir koruma altında olmalılar" ifadelerini kullandı.