Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı Müge Anlı çıldırdı! Nazife Demirel'in videosunda 3. kişi kim?

Tuncay Demirel'in karısı Nazife Demirel'in görüntüleri ortaya çıktı. Nazife Demirel'in sevgilisi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşandı. Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi canlı yayında "Beni buna Tunay zorladı. Her şeyden haberi var. O istedi" ifadelerini kullandı. Nazife Demirel'in videosunun ortaya çıkmasıyla görüntülerdeki 3. kişi merak konusu oldu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanan kişinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosu ndaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.