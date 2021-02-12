Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mustafa Sandal’a haciz şoku! Eski eşi Emina Jahovic dava açtı Mustafa Sandal’a haciz şoku! Eski eşi Emina Jahovic dava açtı
10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında ipler gerildi. Dostça ayrılan ikili mahkemelik oldu. 2 aydır nafaka alamayan Emina Jahovic'in, haciz davası açtı. Alacağına karşılık Mustafa Sandal'ın eşyaları haczedilirken, banka hesaplarına da tedbir konuldu.
Giriş Tarihi: 12.02.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 12:10
Anlaşmalı olarak boşanan ve dost kalan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında ipler gerildi. Emina Jahovic, 2 aydır nafaka alamadığı eski eşi Mustafa Sandal'a haciz davası açtı. Jahovic'in 2 aylık alacağına karşılık Sandal'ın eşyaları haczedilirken, banka hesaplarına da tedbir konuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre; Emina Jahovic ve Mustafa Sandal arasındaki ipler yine gerildi. 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı.
ÇOCUKLARININ TÜM MASRAFLARINI KARŞILIYORDU
Boşanma protokolüne göre Emina Jahovic'e ülkesi Sırbistan'da 250 bin Euro'luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.
Çocukları Yaman ve Yavuz'un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.
Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal'ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu.